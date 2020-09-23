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掙脫「卡脖子」發改委下令衝刺光刻膠、關鍵晶片等研究
大陸國家發改委今（23）日發表「關於擴大戰略性新興產業投資，培育壯大新增長點增長極的指導意見」，將加速5G建設、加快光刻膠、關鍵晶片、高端元器件、電子封裝材料等核心技術實現突破。
大陸國家發改委、科技部、工業與信息化部、財政部等四部門聯合發布指導意見，從四大方面著手，聚焦重點產業投資領域、打造產業集聚發展新高地、增強資金保障能力、優化投資服務環境，總共19條細項。
人民網報導，指導意見首先聚焦重點產業投資領域。加快新一代信息技術產業提質增效，加大5G建設投資，加快5G商用發展步伐，將各級政府機關、企事業單位、公共機構優先向基站建設開放。加快生物產業創新發展步伐，加快高端裝備製造產業補短板，加快新材料產業強弱項。
此外，加快新材料產業強弱項。圍繞微電子製造、深海採礦等重點領域產業鏈供應鏈穩定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸矽片、電子封裝材料等領域實現突破。
其次，打造產業集聚發展新高地。深入推進國家戰略性新興產業集群發展工程，構建產業集群梯次發展體系，培育和打造十個具有全球影響力的戰略性新興產業基地。第三是增強資金保障能力。加強政府資金引導，鼓勵地方政府設立戰略性新興產業專項資金計畫。
第四是優化投資服務環境。深化「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革，全面梳理新產業、新業態、新模式准入和行政許可流程。
在美中科技戰中，半導體晶片為重要關鍵，美國一紙禁令讓華為晶片供貨斷缺，因關鍵技術仍掌握在美方手上。為了扭轉局勢，大陸中科院近日宣布，未來將集中全院的科研力量攻克被美國「卡脖子」的晶片製造技術，而光刻機將是重中之重。大陸將動用國家隊力量攻克光刻機和晶片製造領域。
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