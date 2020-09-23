京東方逾527億 收購中電熊貓2條面板產線

京東方23日晚間公告，以逾人民幣121億元（新台幣527.31億元），分別收購南京中電熊貓平板顯示科技（簡稱「南京G8.5公司」）和成都中電熊貓顯示科技（簡稱「成都G8.6公司」），各80.83%、51%股權。

京東方公告指出，收購南京G8.5和成都G8.6生產線部分股權，符合京東方成為半導體顯示領域全球領導者的發展目標，將能帶來一定的經濟收益。

京東方23日在A股收盤價為人民幣5.12元，漲幅0.99%。

京東方公告表示，交易標的包括南京G8.5公司80.831%股權，和成都G8.6公司51%股權；南京G8.5公司80.831%股權的對應評估值為人民幣55億元，掛牌價為人民幣55.9億元，成都G8.6公司51%股權對應評估值為人民幣65.26億元。

交易完成後，京東方將成為南京G8.5公司和成都G8.6公司的實際控制人，日常營運均由公司負責，公司為本次收購項目提供相關不超過人民幣140億元的擔保。

不過，南京G8.5和成都G8.6卻處於連續虧損狀態，公告提到，南京G8.5公司2019年底和截至今年6月底的淨資產，分別為人民幣69.17億元和59.22億元；同期淨虧損分別為人民幣95億元與9.97億元。

成都G8.6公司2019年底和截至今年6月底的淨資產，分別為人民幣130.6億元和117.69億元，呈現下降趨勢；同期淨虧損分別為9.65億元與12.9億元，出現虧損進一步擴大。

但對於收購兩家持續虧損的企業，京東方並未給出盈利預期，只表示南京G8.5和成都G8.6產線技術成熟，配置齊全，工藝穩定，具有發展潛力，具備一定收購價值。

億歐網報導，京東方的最大對手為南韓三星，目前三星是全球最大的OLED手機螢幕供應商，然而最近有消息指出，京東方正在為蘋果新建10條OLED模組線，預計將在2021年下半年投產，這代表京東方將打入三星的主要市場。