陸稱今年糧食進口有增加但不多 適當增加了玉米

大陸農業農村部韓長賦23日表示，大陸今年糧食生產形勢不錯，目前來看秋糧豐收在望，糧食安全有保障。韓長賦還說，今年糧食進口有所增加，但增加的並不多，適當增加了一些玉米。

韓長賦在接受新華社採訪時表示，近年來大陸大豆生產穩定發展，但生產增長遠低於消費增速，需要進口來彌補大陸國內缺口，這種格局在今後一個階段將長期存在。據了解，大陸糧食進口的大宗是大豆，常年進口8、9千萬噸，占進口量的80%以上，主要是用於飼料和食用油消費。

韓長賦指出，大陸糧食已實現「十六連豐」，稻穀、小麥兩大口糧庫存可滿足大陸全國居民一年的消費需求，大陸糧食進口主要是調劑品種餘缺。

據了解，繼夏糧、早稻豐收之後，大陸今年秋糧豐收也已成定局，全年糧食產量預計有望增加，連續6年穩定在1.3兆斤的標準。

美國農業部9月中旬指出，民間出口商報告向大陸出售35萬噸玉米，將在2020和2021銷售年度付運，這是自1日達成59.6萬噸玉米出口交易以來，與大陸簽訂的最大一筆玉米購買協議。

而大陸國家統計局新聞發言人付淩暉9月中旬表示，儘管大陸南方一些地區出現洪澇災害，對當地秋糧生產造成一定的影響，但全年的糧食生產前景仍值得期待，保持糧食穩定供應、滿足大陸國內需要是有基礎和條件的。付淩暉還說，未來玉米價格上漲的態勢也會得到明顯緩解。