大陸將擴大5G建設等戰略性新興產業投資

大陸國家發改委、工信部等四部門今（23）日披露，擴大戰略性新興產業投資、培育壯大新增長點增長極，強調加大5G建設投資，加快推動創新疫苗、抗體藥物等產業重大工程和項目落實，透過加大財政金融支持、創新投資模式，釋放市場活力和投資潛力。

路透報導，發改委微信公眾號今發布指導意見稱，將培育和打造10個具有全球影響力的戰略性新興產業基地，並適時啟動新一批國家戰略性新興產業集群建設。鼓勵地方政府設立戰略性新興產業專項資金計畫，按市場化方式引導帶動社會資本設立產業投資基金；加大戰略性新興產業企業債券發行力度；支持創業投資、私募基金等投資戰略性新興產業。

重點產業投資領域包括加快新一代資訊技術產業提質增效，加快生物產業創新發展步伐，加快高端裝備製造產業補短板、新材料產業強弱項和新能源產業跨越式發展等；重點支持工業機器人等高端裝備生產；加快基礎材料、關鍵晶片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟體等核心技術攻關。

發改委負責人稱，聚焦重點方向、關鍵環節和未來趨勢，推動重點產業領域加快形成規模效應。

該負責人進一步指出，將從三方面做好資金保障工作：用好各級各類政府資金、創業投資和政府出資產業投資基金，創新政府資金支持方式；鼓勵金融機構創新開發適應戰略性新興產業特點的金融產品和服務，探索建立新興產業金融服務中心或事業部；憑藉國有企業主業優勢，引領、帶動各類所有制企業加大戰略性新興產業投資布局力度。

文件提出，要加快新材料產業強弱項，保障大飛機、微電子製造、深海採礦等重點領域產業鏈供應鏈穩定；提升稀土、釩鈦等特色資源在開採、冶煉、深加工等環節的技術水準。加快智慧及新能源汽車產業基礎支撐能力建設。