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大陸自28日起允許持三類有效居留許可外國人入境

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖：大陸外交部官網
圖：大陸外交部官網

大陸外交部、國家移民管理局今（23）日發布公告稱，自9月28日0時起，允許持有效大陸工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境，相關人員無需重新申辦簽證

公告指出，自9月28日0時起，允許持有效大陸工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境，相關人員無需重新申辦簽證。如外國人持有的上述三類居留許可於今年3月28日0時後過期，持有人在赴大陸事由不變的情況下，可憑過期居留許可和有關資料向大陸駐外使領館申辦相應簽證入境。

今年3月26日，外交部、國家移民管理局公告稱，鑒於新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，決定自3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效赴大陸簽證和居留許可入境。暫停外國人持APEC商務旅行卡入境。暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東協旅遊團入境廣西免簽等政策。持外交、公務、禮遇、C字簽證入境不受影響。

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