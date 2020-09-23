華為回應晶片庫存：家裡仍有「餘糧」

對於華為晶片庫存量的問題，華為輪值董事長郭平今（23）日表示，第三次升級的制裁，給華為生產營運帶來很大的困難，9月10幾號才把儲備的東西搶著入庫。

第一財經報導，2020華為全聯接大會今在上海開幕，郭平說，關於「地主家的餘糧」，基地台的To B業務還是比較充分的，手機晶片華為每年要消耗幾億個手機晶片，手機的儲備還在積極尋找辦法，美國製造商也在積極向美國政府申請license。

對於外界關注美國三道禁令均實行後，華為接下來將如何應對？郭平強調，美方對華為的制裁，不止會影響華為一家企業，還會給全球供應鏈、產業鏈帶來深重的災難。

他稱，例如這場制裁也給日本帶來高達幾兆日圓的經濟損失。希望美方能妥善考慮針對華為的晶片斷供限制措施，如果美方願意重新開放，展現出合作的姿態，華為願意繼續採用美方半導體設備及晶片方案。

郭平表示，美方的制裁不僅是限制了華為，限制了非美國企業向華為供貨，也對美國企業晶片的銷售造成很大的影響，希望美國進一步考慮，如果他們願意提供晶片，華為願意繼續本著公平、全球化的原則繼續採購和使用採用美方技術的晶片。

對於華為是否會裁員的問題，郭平說，儘管正面臨嚴峻的生存挑戰，華為在全球的人員體系仍將維持平穩，不過在部分市場，他並未排除裁員的可能性，會根據具體的需求做出人員調整。

至於晶片合作夥伴的問題，郭平表示，過去我們一直對高通晶片有採購，我們也注意到他們在向美方申請對華為的供貨許可，如果他們獲得許可，我們也很樂意在華為手機中使用高通晶片。

他強調，華為有很強的晶片設計能力，華為很樂意幫助供應鏈企業提高晶片生產、製造的能力，因為幫助他們，也是在幫助自己。