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廣州2020版米其林 89家餐廳上榜 12家摘星

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
「御寶軒」從去年一星餐廳晉升為二星餐廳，成為廣州第二家二星餐廳。(取材自微信)
「御寶軒」從去年一星餐廳晉升為二星餐廳，成為廣州第二家二星餐廳。(取材自微信)

2020廣州米其林指南榜單22日正式發布，共有89家餐廳入選，包括2家二星餐廳，10家一星餐廳，以及31家必比登推介餐廳和46家米其林餐盤餐廳。

不過，廣州米其林三星再度從缺，對於有「食在廣州」美譽的不少從業人員來說仍是一個遺憾。　　

中新社報導，米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）表示，新版廣州米其林指南展現了一座世界美食之城的穩健實力。1家新晉二星餐廳、1家新晉一星餐廳和5家新上榜必比登推介餐廳，以及繼續保持去年評級的眾多餐廳，折射出了廣州餐飲業復甦和發展的強勁活力。　　

2020廣州米其林指南榜單中，新加坡餐飲集團旗下「御寶軒」從去年的一星餐廳晉升為二星餐廳，成為廣州第二家二星餐廳，其廚房團隊堅持以傳統手法烹製粵菜，並以精準判斷和嫻熟技藝使得菜品保持著精緻水準。另外一家二星餐廳為「江」，該餐廳已於2019年首次獲得二星評級。　　

一星級榜單中，「廣御軒」首次入榜即摘取一星。這家粵菜餐廳設有開放式房，食客可以看到烤鵝掛爐和廚師烹調過程。該餐廳主廚選用上乘食材，將部分傳統粵菜加以改良，比如加入泰國青檸葉的順德拆魚羹。　

此外，今年大鴿飯、大洋家、文記壹心雞等3家粵菜餐廳入選必比登推介榜單，此榜單旨在推薦美味且經濟實惠的餐廳（在廣州人均消費200元人民幣以下的餐廳）。其中，「大鴿飯」餐廳招牌菜大鴿飯採用老鴿和鮮筒骨熬湯煮飯，香味十足。

首次出現在廣州米其林指南榜單中的菜系，還有東南亞菜、西班牙菜等，比如入選必比登推介榜單的「嘛嘛檔」餐廳，是一家馬來西亞風味餐廳，提供椰漿飯、叻沙海鮮米粉、奶茶等地道美味。

另據大公報報導，新版指南中，兩個新增設獎項值得關注，分別是廣御軒的廚師長司徒劍泉獲得本屆「2020米其林年輕廚師獎」、「2020米其林服務獎」則頒發給來自炳勝私廚餐廳的毛曉香。美食評論家、《舌尖上的中國》等美食顧問閆濤指出，米其林在廣州首次新增年輕廚師和服務獎等兩個獎項，可謂實至名歸。在他看來，在中國的眾多菜系當中，口味的多元化有時很難進行比較，但從服務精神來講，廣州可以排位第一，這是根植於廣州餐飲業的精神氣質與商業文化。

2020年廣州米其林指南一覽
2020年廣州米其林指南一覽
廣御軒。（取材自南方都市報）
廣御軒。（取材自南方都市報）

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