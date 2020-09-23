王府井「狗不理」解約後重新開張 改名「北京風味包子」

百年老店「狗不理」北京王府井加盟店日前回嗆一位博主批評食物難吃評語，遭眾多網友反彈圍剿，逼得天津總店立馬解除雙方的加盟關係，使得這家店關門大吉；不過近日有網友卻發現這家店又重新營業，只是價格便宜許多，招牌也變成「北京風味包子」。

綜合媒體報導，被解約的店面已經恢復營業，不過，原來店門上方的「狗不理」大字招牌並沒有懸掛，但側面的招牌從原來的「天津狗不理包子」換成了「北京風味包子」；此外，店裡的裝修和菜品並無無變化，依然賣包子、粥麵等，價格相對低了不少，服務員稱，新店重新開張，不是原來狗不理包子王府井店老闆。

依點餐小票以及移動支付的抬頭均為北京飄香閣餐廳。巧合的是，這與之前狗不理王府井店的經營者相同。

報導稱，此前一位博主發布了一個體驗狗不理王府井店的視頻，主題是「我在大眾點評上找到一家評分最低的餐廳（北京王府井/東四地區），帶你去看看究竟有多差」。

這位博主花往用餐後吃下店內的醬肉包子，並給出以下評語：「感覺裏面全是肥肉」、「特別膩」、「全是藕，有點肉丁，醬肉在哪兒？醬肥肉嗎？」

視頻發出後，經大V轉發，很快引來了商家的注意。

「王府井狗不理店」當天就發聲明稱，「該視頻所有惡語中傷言論均為不實信息」，要求公開道歉，並稱已報警。不過，不久後，該聲明不見了，微博帳戶也註銷了。

網友們的評論幾乎一邊倒，都在指責商家「又貴又難吃」、「騙遊客的」、「不解決產品問題，不解決服務問題，而是先解決提出問題的人」……央視也點名批評了這家店。此外，還有網友從這位博主的視頻中發現，服務員端粥時，手指頭伸到了粥裡面。