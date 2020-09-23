成都傳禁止金融機構向和記黃埔提供新增貸款

一則「成都高新技術產業開發區財政金融局關於禁止和記黃埔地產（成都）有限公司融資、貸款和重大資產重組的函」，23日在大陸網路流傳引發關注。

對此，中新社旗下財經新媒體《中新經緯》指出，和記黃埔地產（成都）有限公司原為李嘉誠家族控制的長實集團所持有，但今年7月已賣給禹州集團等公司。

《證券時報》也表示，長實集團23日針對此事回應稱，和記黃埔地產（成都）有限公司現在並非長實集團的附屬公司，也不由集團控制。長實集團強調，該公司所有發展項目均嚴格按照大陸法規進行，不存在囤地情況。

四川《封面新聞》報導，23日先後致電成都高新區財政金融局和成都市地方金融監管局求證，但相關人員均表示不清楚此事。

根據網上流傳的前述文件顯示，成都高新區財政金融局23日發函稱，因和記黃埔成都公司存在「捂地」、「捂盤」不良行為，嚴重影響區域房地產市場平穩發展，經研究，禁止高新區內金融機構向和記黃埔成都公司及其項目公司提供新增融資、貸款，禁止高新區內金融機構向和記黃埔成都公司進行重大資產重組提供幫助。

中新經緯指出，和記黃埔成都公司名下的「南城都匯」項目，最初拿地時間是2004年，土地面積廣達上千畝，如今都已經過了16年，這個項目的7期、8期項目卻仍未開售。

根據報導，該建案上一次開盤是2016年，當時房價約每平方公尺人民幣1.2萬元至1.6萬元，如今同區域房價已經漲到2.3萬元至2.5萬元。

今年7月23日，長實集團公告，出售成都「南城都匯」項目50%股權，作價約人民幣78.47億元。買方為一家名為RZ3262019 Limited的公司，股東分別為禹洲集團控股有限公司和成都瑞卓置業有限公司，各占股50%。

封面新聞稱，和記黃埔當年拿下這塊土地只花了約人民幣21億元，如今近出售「南城都匯」50%股權就已賺得「盆滿缽滿」。