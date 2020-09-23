華為禁令生效 輪值董事長郭平：供應鏈遭打擊

中國電信巨頭華為輪值董事長郭平今天表示，公司的供應鏈遭到「打擊」，將使出全力「來幫助我們的供應鏈強壯和成長」。

郭平是在上海舉行的年度華為全聯接大會做出上述宣示。

美國上月更進一步加強限制，要封鎖華為的商用晶片取得管道，華為面臨的壓力益增；但美方的限制措施仍允許企業向美國當局申請執照，以持續對華為供貨。

華為消費者業務執行長余承東8月間表示，9月15日起將停產麒麟系列手機晶片。

雖然華為在美國禁令生效前已開始囤貨，但分析師預期，華為現有的麒麟晶片供應，將在明年告罄。

華為本月稍早發表新作業系統鴻蒙（Harmony OS），希望能在谷歌（Google）被禁止對華為提供更新的情況下，作為替代安卓（Android）的系統。