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打造娛樂築夢工廠 中華微視新發1,200萬流通股

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中華微視首席執行官宋體金（右）和董事許戈輝（左）。圖/中華微視
中華微視首席執行官宋體金（右）和董事許戈輝（左）。圖/中華微視

美國SEC於19日核准中華微視（美股代碼：CVTV）公開募集流通股的招股申請，以每股4美元公開發行1,200萬流通股，募集資金將用於併購影視產業及遊戲、娛樂直播電商等業務。

中華微視是一家專注於向全球華裔青年提供娛樂服務和雲上商業機會的新生態娛樂傳媒公司。此次募集4,800萬美元將用於併購影視產業公司、拓展娛樂電商直播業務、改善和提升區塊鏈媒體平台用戶節流技術、投建全球一線城市的LED大型螢幕等領域使用。

中華微視首席執行官宋體金表示，資金將使用淨收益用於購買網路電子遊戲，強化CVTV平台的線上娛樂互動服務功能，和全球遊戲製作公司和運營商合作，一年內至少有100種遊戲產品上線，益智、競賽性遊戲比重將會占到一半以上。

二是增加平台的娛樂電商直播內容。平台將在技術、營運、流量支持等方面致力為全球垂直領域的「樂學網紅」提供完善的直播服務功能，增強平台在知識娛樂新領域的內容競爭力。

三是投入人工智慧、區塊鏈及雲數據的技術提升，不斷完善CVTV雲平台的最前沿的科技服務功能，把自身擁有的人工智慧、區塊鏈等互聯網核心科技技術用於保護用戶隱私及資訊價值。強化平台的視頻直播互動功能，打造多主播同頻道、同畫面互動，以滿足青年受眾娛樂及商業訴求需求及優質的用戶體驗。

四是在選定城市購買或建造大型LED螢幕。兩年內將在吉隆玻、香港、巴黎、洛杉磯、台北、上海等較大的城市投資建設或收購面積在500平方公尺以上的LED廣告螢幕。

宋體金還表示，中華微視將發揮立足美國的全球營運中心及技術中心優勢，借助國際資本平台，通過優秀人才、先進技術、優質內容1＋3的聚合，吸納全球不同種族、不同國家、不同地區的青年娛樂才俊為中華微視娛樂平台提供優質的娛樂類IP及視頻內容，讓這些優質內容通過中華微視區塊鏈新生態平台轉化為娛樂投資及娛樂消費資本，讓青年娛樂人獲取最大價值收益。

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