人行再向市場投放逾3,000億元

繼22日向市場大額淨投放人民幣3,500億元之後，中國人民銀行今（23）日再度向市場淨投放人民幣800億元（約新台幣3,440億元）。

中國人民銀行今（23）日公告稱，為維護季末流動性平穩，今在公開市場操作人民幣1,000億元7天期和1,000億元14天期逆回購操作，由於今有1,200億元逆回購到期，因此淨投放人民幣800億元。

中新經緯引據Wind分析指出，在經過短暫觀望後，大行等出資意願明顯增加，月內資金供求回歸平衡。受稍早略高成交部分影響，隔夜回購加權利率呈現小漲，不過後續已有低於加權的減點成交，資金緊勢已經明顯緩和。

中銀證券認為，人行超額續做中期借貸便利（MLF），預計同業存單利率上行過程很大機率已進入尾聲。下半年貨幣政策精準導向將更青睞基礎貨幣工具，而非貨幣乘數工具，從以「預支型」操作為主轉向以「報銷型」操作為主，降準必要性進一步下降。

民生銀行溫彬則分析，9月貸款市場報價利率（LPR）雖然保持不變，但實體企業的貸款利率將保持下行趨勢。第四季銀行壓降結構性存款的壓力仍然較大，實體經濟恢復發展中還需要較大力度的信貸支持，為緩解銀行體系的中長期流動性壓力，在透過MLF調節的基礎上，在適當時點結構性降準的可能性，仍然存在並且必要。