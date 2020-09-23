陶冬：大陸接下來的經濟復甦可能比較慢

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬指出，近來全球經濟似乎恢復得很快，月度數據頗為靚麗，但他認為，不要被眼前的宏觀資料所迷惑，個人資產負債表的修復之途漫長曲折，銀行資產負債表的惡化才剛剛開始。

陶冬在「經濟通」撰文指出，本次經濟復甦起碼涉及到三個不同的概念，分別是產業鏈的修復、消費者資產負債表的修復和財政缺口的修復。

他認為，目前所看到的經濟數據上的反彈，基本上來自於產業鏈修復。隨著人流管制放開和商業活動恢復，在經濟統計數字上就會出現一個快速甚至戲劇性的反彈。他相信目前的經濟反彈，基本上是由產業鏈修復所帶來的。

陶冬指出，大陸消費者的資產負債表修復，比世界上其他國家要好。這並非因為政府做了比別國更多的事情，而是大陸消費者的儲蓄率比較高，資產負債表更健康，所以收入的短暫停擺沒有造成巨大的個人現金流危機。

不過陶冬認為，這並不代表大陸消費者的資產負債表不需要修復，很多底層人士的確面臨著失業問題或收入大幅度下降的問題。大陸的消費將達到疫情前的八成左右，接下來的復甦可能顯得比較慢，因為有一部分人也需要修復資產負債表。

除了消費者之外，企業也需要修復資產負債表，由於大陸對企業的短期救助力度，尤其民營企業的救助力度要比美國少，民營企業資產負債表的修復，是大陸經濟未來要面對的一個問題，銀行的資產負債表可能承受壓力。

在財政缺口修復方面，陶冬指出，2008年全球金融危機時，中國大陸的危機應對做得最大，短期確實帶來華麗的經濟反彈，全世界都對此另眼相看。但在之後的十幾年，地方財政吃盡苦頭，今天依然在為當年的財政缺口買單。

這次大陸學乖了，在財政擴張上要明顯地低過歐洲，遠遠地低過美國，大陸的財政資產負債表，尤其是中央政府財政資產負債表相對較好。

他認為，這次的疫情對美國財政構成重創，估計需要超過十年才能夠真正地修復。這對於美國經濟是下墜力，也給美國宏觀政策帶來更多的不確定性；同樣的原因，美國聯準會現在所做的QE擴張時間會更長，力度會更大，唯有如此才能夠支撐起千瘡百孔的美國財政。