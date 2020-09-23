大陸今年已爆發21次洪水 為1998年來之最

根據大陸水利部官網消息，9月22日13時5分，受降雨及上游來水影響，松花江上游幹流哈爾濱水文站水位漲至警戒水位，水利部正式將其編號為「松花江2020年第2號洪水」。至此，大陸今年已爆發多達21次洪水，創1998年有統計以來之最。

大陸水利部稱，今年以來，大陸全國平均降水量616毫米，較常年同期偏多13%，為1961年以來第2多；全國共有833條河流發生「超警」以上洪水，較常年同期偏多80%，其中267條河流「超保」，77條河流超歷史。

長江、黃河、淮河、珠江、松遼、太湖等六大流域今年以來共發生21次編號洪水，為1998年有統計以來最多，較常年偏多1.6倍。

大陸水利部預估，未來3天，大陸西南南部、江南中部西部、華南北部及湖北、山西北部等地將有中到大雨，其中廣西西北部、貴州南部、雲南東部、四川南部等地局部將有暴雨。

受降雨影響，雲南金沙江、元江，貴州都柳江，廣西紅水河和右江等河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。