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「十一」長假到來 大陸今起全面恢復陸客澳門遊
在大陸今年中秋節＋「十一」八天連假即將到來前，大陸國家移民管理局宣布，在大陸與澳門疫情形勢繼續總體向好的前提下，全國公安機關出入境管理部門9月23日起恢復辦理大陸居民赴澳門旅遊簽註。
香港文匯網指出，自廣東8月26日恢復赴澳門個人遊後，廣東各大旅行社赴澳門旅遊諮詢量和澳門酒店預訂量環比就猛增5倍。據澳門統計局數據顯示，澳門8月入境旅客較7月大增2.1倍，達到22.71萬人次。業界人士預計，「十一」黃金周澳門旅遊業將進一步升溫。
珠海旅遊業界人士分析，8月赴澳門旅客雖然比起去年同期仍有很大的降幅，但相比7月已有所回暖，這對於之前遇上疫情寒冬的澳門旅遊業而言也算是一個小利多。
澳門統計局的數據顯示，8月赴澳門旅客多為陸客，當中超過65%為珠三角9市居民。而隨着「十一」黃金周到來，加上9月23日起大陸全面恢復赴澳門旅遊，預計澳門旅遊市場將進一步回暖。
報導稱，澳門旅遊局近期也推出「樂遊澳門、億元消費券」派發活動，遊客可預約澳門酒店5折消費劵，單張優惠上限達500澳門元（約新台幣1,820元）。
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