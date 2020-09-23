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德陽造「東方鍋爐」 具高端核心工藝

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
四川德陽東方鍋爐製造基地，具備批量生產大型高端核心石化容器能力。圖為匯能煤製天然氣專案二期工程1號蒸汽過熱器。圖／本報四川德陽傳真
四川德陽東方鍋爐製造基地，具備批量生產大型高端核心石化容器能力。圖為匯能煤製天然氣專案二期工程1號蒸汽過熱器。圖／本報四川德陽傳真

近日，內蒙古匯能煤化工有限公司煤製天然氣專案二期工程1號蒸汽過熱器，在東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱「東方鍋爐」）位於四川省德陽市的製造基地提前完工並發運。此舉也標誌著「東方鍋爐」已具備批量生產大型高端核心石化容器的能力。

該蒸汽過熱器長約20米、重約240噸，精度要求高，焊接難度大，生產周期長。為了圓滿完成製造任務，「東方鍋爐」德陽基地優化改進了工藝方案，生產任務分解到每個工序，制定倒排需求化生產計畫，做到工位無縫交班和多工序穿插並序，24小時不間斷生產，成功實現了各個製造節點目標。

匯能煤製天然氣項目，位於鄂爾多斯市伊金霍洛旗，以煤為原料生產合成天然氣及液化天然氣，是大陸首家由民營企業投資建設的煤製天然氣示範性項目。一期年產4億立方米煤製氣及液化生產線已於2014年投產，二期工程計畫2021年建成投產。一、二期全部投產後，每年可生產天然氣16億立方米，將接近100萬噸的清潔能源LNG產品輸送至大陸各地。

此次蒸汽過熱器的完工發運，再次體現了「東方鍋爐」在大型高端核心石化容器的批量化生產能力，將進一步提高「東方鍋爐」在高端複雜結構石化容器領域的競爭力，有力助推「東方鍋爐」化工容器產業發展壯大。

內蒙古 競爭力

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