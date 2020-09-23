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福建招商戰疫 外資逆增逾19%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省商務廳日前通報，今年1-8月，福建省實際使用外資242.4億元人民幣，同比增長19.9%。在新冠肺炎疫情不利影響下，福建實際使用外資仍逆勢增長。

中新社報導，對於經濟外向度較高的福建來說，「穩外資」是加快高質量發展的重要前提。目前，福建正全面貫徹外商投資法及配套法規，創新招商方式，加大招商力度，促進開發區高質量發展，推動大項目好項目落地建設，加快集中集聚優質生產要素。

多位經濟專家表示，增創開放型經濟新優勢助推福建引外資持續增長。福建師範大學經濟學院院長黃茂興就認為，吸引外資持續增長，得益於福建不斷擴大開放的「加速度」。

福建省委常委、副省長趙龍日前表示，福建將用好用足國家賦予的經濟特區、海絲核心區、生態文明試驗區、自由貿易試驗區、綜合實驗區等政策功能，發揮多區疊加優勢，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，更好吸引優質生產要素集中集聚，不斷擴大高水平對外開放。　　

近年來，福建持續擴大引進外資，不斷優化產業結構，延伸產業鏈條，圍繞主導產業、新興產業、傳統產業精準引進外資大項目、大企業。

官方統計數據顯示，今年1-8月，高技術製造業實際利用外資增長24.3%；大項目拉動作用明顯，全省累計到資億元人民幣以上企業47家。

9月上旬舉辦的2020廈門國際投資貿易洽談會上，福建實現外資項目簽約好於預期，共對外簽約外商投資合同項目282項，總投資152.4億美元，擬利用外資76.1億美元，超預期目標任務8.7個百分點。　　

在引外資持續增長的同時，福建對外投資也趨熱。2020廈門國際投資貿易洽談會，福建簽約「走出去」項目33個，中方協議投資額13億美元，同比增長19.1%。

福建省商務廳副廳長陳靖指出，將著力鞏固利用外資穩定增長態勢，持續開展「招商引資專項行動」，用好多元化招商成果，加快「雲簽約」項目落地和轉化升級，盡快形成實物工作量；加快落實新版外資准入負面清單，抓緊謀劃生成一批外資項目，引進高新技術項目，鼓勵外資企業利潤再投資。

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