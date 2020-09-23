廣州米其林指南 89家上榜

2020廣州米其林指南榜單22日正式發布，共有89家餐廳入選，包括2家二星餐廳，10家一星餐廳，以及31家必比登推介餐廳和46家米其林餐盤餐廳。

中新社報導，米其林指南國際總監普勒內克表示，新版廣州米其林指南展現了一座世界美食之城的穩健實力。1家新晉二星餐廳、1家新晉一星餐廳和5家新上榜必比登推介餐廳，以及繼續保持去年評級的眾多餐廳，折射出了廣州餐飲業復甦和發展的強勁活力。

2020廣州米其林指南榜單中，新加坡餐飲集團旗下「御寶軒」從去年的一星餐廳晉升為二星餐廳，成為廣州第二家二星餐廳，其廚房團隊堅持以傳統手法烹製粵菜，並以精準判斷和嫻熟技藝使得菜品保持著精緻水準。另外一家二星餐廳為「江」，該餐廳已於2019年首次獲得二星評級。

一星級榜單中，「廣御軒」首次入榜即摘取一星。這家粵菜餐廳設有開放式厨房，食客可以看到烤鵝掛爐和廚師烹調過程。該餐廳主廚選用上乘食材，將部分傳統粵菜加以改良，比如加入泰國青檸葉的順德拆魚羹。

此外，今年大鴿飯、大洋家、文記壹心雞等3家粵菜餐廳入選必比登推介榜單，此榜單旨在推薦美味且經濟實惠的餐廳（在廣州人均消費200元人民幣以下的餐廳）。其中，「大鴿飯」餐廳招牌菜大鴿飯採用老鴿和鮮筒骨熬湯煮飯，香味十足。

首次出現在廣州米其林指南榜單中的菜系，還有東南亞菜、西班牙菜等，比如入選必比登推介榜單的「嘛嘛檔」餐廳，是一家馬來西亞風味餐廳，提供椰漿飯、叻沙海鮮米粉、奶茶等地道美味。