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廣州佛山攜手 全球聯合招商

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣佛同城全球聯合招商機制啟動大會日前在廣州舉行，廣州、佛山兩地商務部門簽署了「關於建立廣佛同城全球聯合招商工作機制的戰略合作框架協議」，將協同開展產業融合發展招商、產業集群互補招商以及廣佛高質量發展融合試驗區招商，提升廣佛產業鏈和供應鏈的穩定性和競爭力。　　

根據該協議，廣州、佛山將根據各自產業基礎和發展重點，依託廣佛高質量發展融合試驗區，以粵港澳大灣區建設為契機，協同開展先進裝備製造、汽車、新一代信息技術、生物醫藥與健康等四個萬億級產業集群的互補招商。推動廣州市的生產性服務業與佛山市的製造業深度融合，圍繞金融、現代物流、商務服務、電子商務、科技服務、製造業等開展補鏈強鏈招商，引進一批符合兩市發展重點、帶動效應顯著的優質項目，提升區域產業競爭力。　　

據介紹，雙方將共同策劃舉辦廣佛兩市系列品牌招商活動，聯合舉辦針對世界500強、行業龍頭企業的招商大會及主題合作論壇。　

廣佛兩地商務部門將成立廣佛同城全球聯合招商工作協調小組，建立定期協調會議機制和招商引資基礎數據共享機制。　　

廣州市政府副秘書長高裕躍表示，廣佛將合力建設高質量發展融合試驗區，共同打造包括廣州南站-佛山三龍灣-廣州荔灣海龍片區在內的1個先導區，以及荔灣-南海、南沙-順德、白雲-南海、花都-三水試驗區等4個片區，推動兩市在各個領域實現全面互聯和深度融合，逐步實現廣佛全域同城化。

南海 競爭力

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