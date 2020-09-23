廣州電商主播 人數破12萬

「2020直播電商產業年會」21日在穗開幕，期間發布全國性的直播電商標準。數據顯示，廣州（電商）主播總人數突破12萬。

中新社報導，會上，中國商業聯合會發布了全國性的直播電商標準—「直播購物運營和服務基本規範」，從直播電商前台主播、後台運行、採購供應鏈、貨主方、信息方、資金方等不同維度進行了規範，形成行業標準規範與有效監管。

會議期間發布的「2020直播電商產業趨勢觀察報告」顯示，廣東的直播APP企業和MCN（一種網紅經濟運作模式）機構數量在大陸排名第一，廣州已成一線城市中的直播之城，今年2月以來，直播商戶激增四倍，開播場次、觀看人次和購買力均排名第一。

截至今年6月，廣州主播總人數突破12萬，是大陸開淘寶直播商家最多的城市。此外，廣州是淘寶、抖音、快手近半年TOP100主播直播間標題提及地名最多的城市，也是網絡主播需求量最大的城市，直播電商政策扶持力度也處於領先位置。

該市出台了「廣州市直播電商發展行動方案（2020—2022年）」行動方案，並啟動了2020廣州直播帶貨年、首屆直播節等活動。

廣州擁有輻射全球的644個專業批發市場，聯通220多個國家和地區的貿易網絡，形成了強大的產業集聚和供應鏈體系，為直播帶貨提供了「前播後產」便利條件。

淘寶大數據顯示，目前直播間每賣出100件商品，有超過30件是來自廣州及周邊地區的，特別是在服裝和美妝品類中，廣州更是各直播間首選的貨源地，可謂是「千年商都，萬商直播」。

目前，淘寶直播生態基地已落戶廣州，以「人、貨、場」為核心要素的直播電商產業鏈逐步成型。