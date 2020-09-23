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上交會首開雲展會 全球10萬買家
中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）9月23日至9月25日舉行，主辦方透露，今年上交會將首次舉辦「雲上海外展」，以幫助企業打破疫情阻隔、在線開拓國際市場。
中新社報導，上交會由中國商務部、科技部、國家知識產權局和上海人民政府共同舉辦，已成功舉辦七屆。
上海市國際技術進出口促進中心主任宗宇燕說，2020年上交會雲上海外展由上海市商務委員會、上海市國際貿易促進委員會主辦，上海市國際技術進出口促進中心、雲上會展有限公司承辦。
雲展會以「打造數字新基建，擁抱線上新經濟」為主題，設置序展、科技創新展區、智能防疫展區、上交會發布區、交易服務區5大板塊，目前展商74家、參展技術逾百項，面向全球交易市場，預計輻射30個國家和地區，覆蓋全球10萬買家，力爭百萬級的線上傳播量。
「2020上交會雲上海外展通過雲發布、雲直播、雲洽談、雲採配、雲簽約等核心功能，幫助企業打破疫情阻隔，在線開拓國際市場、尋求戰略合作。雲上海外展通過創新技術打造展台新場景，將高新技術通過數字化科技手段最大程度在線呈現」，雲上會展有限公司副總裁李徵偉說：上交會雲上海外展聚焦新亮點、新技術、新成果、新產品，最大化在線呈現信息技術引領智能製造、跨境貿易的創新應用。
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