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江蘇11民企營收破千億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省工商業聯合會主辦的2020江蘇民營企業百強發布會昨天在南京舉行。期間公布的「2020江蘇民營企業200強」名單顯示，共有11家企業邁入「千億俱樂部」。

中新社報導，由於江蘇省民營企業實力強、數量多，這是江蘇第一次發布擴容版的「民營企業200強」榜單，取代過去的「100強」榜單。　　

中國民營經濟在長三角、珠三角集中度高。中華全國工商業聯合會日前公布的「2020中國民營企業500強」榜單顯示，浙江、江蘇、廣東構成第一方陣，分別有96家、90家、58家企業入圍。其中，蘇浙製造業在民營經濟版圖上挑大樑。　　

新冠肺炎疫情的有效防控，為市場主體活力恢復提供了信心。目前江蘇市場主體超過1000萬戶，新登記市場主體還在保持增長。　　

從「擴容」後的「江蘇民營企業200強」來看，製造業企業仍占主導地位、具有較強綜合實力，恒力、沙鋼、中天鋼鐵、亨通等企業上榜。　　

江蘇省工商聯副主席周潔分析，今年「江蘇民營企業200強」入圍門檻達42.79億元（人民幣，下同），經營效益整體平穩：有11家企業年營業收入破千億元，比上一年增加1家；除5家企業稅後淨利潤為負，其他上榜企業均保持盈利。　　

江蘇省工商聯副主席、亨通集團有限公司董事局主席崔根良表示，今年1至8月，亨通在中國國內的營收已經填補了因新冠肺炎疫情爆發導致的國外業務損失，並且實現了營收回正。很多大「體格」的民營企業都在海外有所布局，只要堅持創新、開拓市場，今年挑戰之中亦存機遇。

新冠肺炎 疫情

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