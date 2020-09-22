英特爾中國區總裁楊旭：產線不撤出大陸

全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾21日證實，已獲得美方出貨華為許可。英特爾全球副總裁、中國區總裁楊旭進一步表態，相比產業鏈中舉棋不定打算把生產線搬出大陸的企業，英特爾的字典裡沒有「撤」字，因為「脫鉤」不符合產業規律。

第一財經報導，楊旭在公司內部文件指出，2009年全球金融風暴時，在全球金融危機全面緊縮的形勢下，英特爾繼續保持對大連工廠的投資計畫，連招聘計畫都絲毫沒有變化。時至今日，「我們一如既往，繼續投資中國大陸，因為選擇中國大陸就是選擇加速發展」。

楊旭認為，現在中美科技「脫鉤」是個現實的風險。相比產業鏈中舉棋不定打算把生產線搬出中國大陸的企業，英特爾的字典裡，沒有「撤」字。因為「脫鉤」不符合產業規律。大陸的優勢不是別的國家用短時間能夠複製的，在世界任何其他地方都不可能。所以，與大陸風雨同舟，就是順勢而為，就是協同發展。

楊旭稱，英特爾在大陸扎根並發展，不論是PC時代、互聯網時代、雲計算時代還是今天數據時代，公司的著眼點永遠是第一技術創新，第二互補合作，第三應用落地。他強調，英特爾不做機會主義者，只有腳踏實地去做事，擠掉泡沫，才能把技術轉化為發展的實效。

楊旭表示，英特爾在中國大陸扎根35年，參與中國大陸的發展，見證中國大陸的崛起，他堅信互補性合作是共克時艱的最佳路徑。