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「金磚之父」看好大陸經濟 成為全球GDP重要驅動力
高盛首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）22日表示，大陸正從新冠疫情引發的危機中復甦。面對此輪疫情衝擊，在金磚國家中，大陸將繼續成為全球GDP最重要的驅動力。
大陸國家統計局上周數據顯示，8月，大陸社會消費品零售總額人民幣3.35兆元，年增0.5%，增速年內首次由負轉正。第一財經報導，奧尼爾指出，最新的大陸消費者支出數據顯示大陸經濟恢復正在加速。大陸第2季GDP年增3.2%。
此外，國際貨幣基金組織（IMF）、亞洲開發銀行在內的諸多權威機構近期發布預測，大陸經濟今年表現將明顯優於世界上其他國家和地區。
奧尼爾是高盛資產管理公司前董事長，他在2001年提出「金磚四國」一詞，用以指代巴西、俄國、印度和大陸等新興經濟體。當時他預測，這四個國家在未來幾十年對全球經濟的重要性將日益增加。
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