英特爾攜手阿里 攻雲端、AI打造數位生態

英特爾攜手阿里巴巴，雙方技術創新合作，包括共同開發雲原生軟體、發布阿里雲領航員計畫2.0等。英特爾首席執行官司睿博（Bob Swan）21日在「2020阿里雲棲大會」上表示，深化與阿里的合作夥伴關係，引領、變革以數據為中心的計算世界。

網易財經報導，睿博致辭表示，2020年不同以往，新冠病毒帶來嚴峻的挑戰，在疫情中獲得的經驗和教訓將成為重構未來的基礎：首先，沒有任何一個個人或者一家公司能夠單槍匹馬解決像新冠疫情這樣的世界性問題，因此合作尤為重要。其次，英特爾的理念是通過產品更好的幫助客戶取得成功。英特爾相信創造世界技術需要的不僅僅是晶片。

英特爾公司市場營銷集團副總裁兼中國區總經理王銳表示，從電商、雲計算、AIoT、大數據、AI，到奧運、5G、區塊鏈，英特爾與阿里巴巴將持續深化合作，通過技術創新造福社會與個人。

阿里巴巴集團副總裁、阿里雲智能事業群基礎設施事業部總經理周明指出，英特爾憑借強大的產品技術領導力和持續不斷的創新，在數據中心領域始終處於地位。基於相同的價值理念，雙方將持續加強前沿技術探索，從而為用戶提供更優質的雲服務。

值得一提的是，為簡化新技術採用周期，大幅提升技術創新效率，英特爾攜手阿里雲推出全新領航員計畫2.0，為使用者提供公有雲環境、彈性裸金屬服務器，以及的英特爾傲騰持久內存等的軟硬件技術。