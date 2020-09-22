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5G禁令影響 華為澳洲子公司將裁員1000人
澳洲以「國家安全風險」考量，禁止華為為5G移動網路提供設備。華為在澳洲的子公司近日宣布將裁員約1000人。此前，華為已提前停止對澳洲橄欖球隊的贊助。
路透援引消息22日報導，在中澳關係緊張之際，華為在澳洲的子公司將削減在澳洲的員工人數和投資。華為澳洲業務的首席公司事務官員傑里米·米切爾在一份電子郵件聲明中說，針對華為的5G禁令讓公司損失1,000個高科技、高薪資的工作崗位。員工從1,200人到少於200人，明年人數還將持續減少。
值得注意的是，2018年，澳洲以「國家安全風險」為由禁止華為為5G移動網路提供設備。米切爾說，自5G禁令發布以來，華為終止該公司在澳洲價值1億澳元的研發投資。
彭博報導，澳洲對華關係惡化，考慮到在澳洲不利的商業環境，華為澳洲分公司宣布，決定停止以主要贊助商的身份繼續贊助澳洲職業橄欖球聯賽隊伍、坎培拉奇襲隊(Raiders)。
華為澳洲公司8月底的一份聲明稱，此前與主場位於澳洲首都坎培拉（Canberra）的奇襲隊達成將近十年的贊助合約，是華為在全球首次以主要贊助商身份達成的此類合同，也是該公司「在一些非常困難的時期」的亮點之一。
華為澳洲分公司決定提前一年終止原本要持續到2021賽季末的贊助計畫。該公司說，持續的負面商業環境對原計畫的收入流產生的影響比最初預計的要大。
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