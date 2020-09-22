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人行放水1.5兆元 逆回購規模創7月新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人行22日公布，沒有逆回購到期，今日淨投放人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元），規模創今年2月4日以來最大。中金網
人行22日公布，沒有逆回購到期，今日淨投放人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元），規模創今年2月4日以來最大。中金網

為維護季末流動性平穩，人行提早放水，22日公布，沒有逆回購到期，今日淨投放人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元），規模創今年2月4日以來最大，當時人行為維護疫情防控特殊時期的流動性合理充裕，淨投放人民幣4,000億元。

經濟通通訊社報導，人行表示，今日進行人民幣2,000億元7天期逆回購，以及人民幣1,500億元14天期逆回購，中標利率持平，分別為2.2%和2.35%。為連續第五日開展逆回購。

由於22日沒有逆回購到期，等於人行單日向市場淨投放3,500億元，實現大舉淨投放，以安撫季末緊張資金面。逆回購未到期餘額也大增至8,900億元。

中新網報導，值得注意的是，自8月7日以來，人行除9月15日開展6,000億元MLF操作未進行無逆回購操作外，其它32個工作日均開展逆回購操作，累計實現淨投放10,800億元。

天風證券研究所固定收益首席分析師孫彬彬表示，8月以來，人行利用密集和相對大額的逆回購操作對沖政府債券發行繳款影響，在8月和9月連續進行增量MLF投放，以呵護銀行體系流動性。這也表明，人行對當前商業銀行所面臨的負債結構問題有關注。

人民幣 疫情

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