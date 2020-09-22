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最強「直播帶貨」 李克強上海南京路買大白兔奶糖
9月21日晚，正在上海考察的大陸總理李克強來到上海南京東路徒步區。在泰康食品店，李克強花20元人民幣購買了兩袋大白兔奶糖。大陸官方網站播出這段影音，網友則評論稱：「這是最強直播帶貨」。
據中國政府網消息，李克強21日上午在上海考察，第一站來到語音直播公司喜馬拉雅科技有限公司。作為大陸規模最大的互聯網音訊分享平台，喜馬拉雅擁有6億多用戶，為上千萬語音內容創作者提供了就業創業機會。
李克強說，兩年前他曾在西藏看到喜馬拉雅山脈，今天又見到了語音音頻上的「喜馬拉雅」群峰。常講耳聰目明，耳在前面。「聽」的世界，可以說是包羅萬象。圍繞聲音，運用現代科技，拓寬了聽的世界，啟發了人們的智慧，也陶冶了人們的性情。正如泰山不拒細壤，只有更多的聽眾和音訊內容創作者彙聚到這裡，分享智慧、創造財富，才能創造無數聲音的層巒疊嶂，形成「群峰」。
該公司員工告訴李克強，公司的口號是「每一秒陪伴都有愛」。李讚許道：「希望你們不斷勇攀高峰，讓每一秒的陪伴都能夠聽到愛的聲音。」
上海南京東路徒步區本月剛剛拓展完工，做為市民和遊客徒步購物的區域，希望吸引更多遊客。照片中，為防範疫情，李克強和隨行官員仍然戴著口罩。
大陸網友則稱「國貨最強代言」、「最強直播帶貨」、「大白兔奶糖又要火了」、「為何用的是現金，誰還用現金啊？」、「這些民族品牌也要爭點氣！」
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