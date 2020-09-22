華為禁令或使陸手機市場洗牌 小米、OPPO與Vivo受惠

市場研究機構TrendForce今（22）日發表報告，美國商務部對華為的禁令自本月15日起生效，但預估華為今年全年仍有望達成1.7億部智慧手機的生產量；若禁令未有緩解，其競爭對手小米、OPPO與Vivo等可望因此受惠。

信報財經報導，TrendForce旗下半導體研究處指出，華為自去年起策略性提高對美系零組件的庫存，在中美衝突加劇之際降低生產製造的負面衝擊。華為今年仍有望達成生產1.7億部智能手機，此數較先前基於5月中的禁令所預測的1.9億部約下調一成。

報告稱，觀察今年第4季智慧手機市場表現，考量華為以大陸市場為主的銷售模式，若華為禁令未有緩解，小米、OPPO與Vivo等中國品牌可望因此受惠。目前該三大品牌皆陸續加大生產目標並同步積極展開備料，其中又以小米最為積極，OPPO次之。

TrendForce又指出，華為亦面臨半導體產能限制的困境，由於供應商可交付的時間短暫，除處理器晶片、面板零組件外，尚有缺料疑慮的包括鏡頭模組。若相關零組件供應商未能及時取得出貨許可，則華為生產動能將於2021年首季末或次季受到實質衝擊。

TrendForce預估，明年全球智慧手機生產量年增9%；在整體市場規模無明顯擴大的前提下，智慧手機市場的競爭將更顯激烈，屆時大陸市場內的品牌市占消長將有明顯變化。