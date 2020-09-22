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瑞幸咖啡造假案 陸監管局對45家涉案公司開罰2.6億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸市場監管總局對瑞幸咖啡等45家涉案公司，處罰金額共計人民幣6,100萬元（約新台幣2.6億元）。圖／百度圖庫
大陸市場監管總局對瑞幸咖啡等45家涉案公司，處罰金額共計人民幣6,100萬元（約新台幣2.6億元）。圖／百度圖庫

大陸國家市場監管總局22日公告，市場監管總局18日對瑞幸咖啡（中國）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司及北京車行天下咨詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司、征者國際貿易（廈門）有限公司等45家涉案公司作出行政處罰決定，處罰金額共計人民幣6,100萬元（約新台幣2.6億元）。

公告指出，今年4月，大陸市場監管總局對瑞幸咖啡有限公司、瑞幸（咖啡）北京有限公司涉嫌虛假交易等不正當競爭行為開展調查。 經查，2019年4月至12月期間，瑞幸公司為獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標。

2019年8月至2020年4月，瑞幸公司通過多種管道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙、誤導相關公眾，違反中華人民共和國反不正當競爭法第八條第一款。

經查，北京車行天下咨詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司、征者國際貿易（廈門）有限公司等43家第三方公司，為瑞幸公司實施虛假宣傳行為提供實質性幫助，違反中華人民共和國反不正當競爭法第八條第二款。

北京 咖啡 反中

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