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不可靠實體清單 中方可能瞄準美、印

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸商務部9月19日公布「不可靠實體清單規定」，以反制美國接連對大陸企業採取封的殺行動。美聯社
大陸商務部9月19日公布「不可靠實體清單規定」，以反制美國接連對大陸企業採取封的殺行動。美聯社

大陸商務部日前公布「不可靠實體清單規定」，以反制美國接連對大陸企業採取封的殺行動。但官方強調，此清單「不針對特定國家」，引發外界聯想，中印關係緊張也可能是鎖定目標。

獨立諮詢公司Signum Global的Andrew D. Bishop稱，不可否認因中美關係促使北京建立「不可靠實體清單」，但需意識到該名單最終也針對非美國公司的可能性，例如印度，歐洲，或東亞國家等。

他分析，大陸方面仍無意升級與美國的緊張關係，預計將任何一家特定公司列入不可靠實體名單並公布還需要一定的時間，慢動作發布清單的可能性更大。

中印關係緊張近來持續，在與大陸在邊境對峙之餘，印度加大打壓大陸科技公司的力度，禁止百餘個大陸移動應用，其中包括騰訊控股頗受歡迎的「絕地求生」遊戲。

「清單從制定之時就留有了一定的緩衝空間和裁量空間。」路透引述一位消息人士稱，清單不會一次性批量公開，更多可能是分多次不定量、不定期發布增減，一方面是做緩衝，另一方面還是要適時而出。沒有具化統一的觸發標準，是為了結合相關實體的具體行為、根據不同的個案採取不同的措施。

自中美貿易戰爆發，科技領域紛爭不斷，從中興通訊、華為，到字節跳動，到中芯國際等，大陸企業頻遭美國點名，多位大陸官方人士指出，不可靠實體清單規則預留一定的空間，為懲罰外國實體設下制度基礎，管制措施將不僅限於母公司，直接或間接影響的關聯性企業實體也有納入的可能。

一位接近高層大陸政府人士稱，大陸政府鼓勵支持大陸企業「走出去」對外投資合作，但科技企業的出海之路在全球範圍內不同程度遇阻，因此清單明確列入實體是否違反正常的市場交易原則，並對大陸企業、其他組織和個人實施了封鎖、斷供或其它歧視性措施。

印度 北京 美中關係

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