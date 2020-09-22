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李克強訪滬自貿區：新片區是一隻起飛的「金鳳凰」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國務院總理李克強21日到上海浦東新區參訪，了解浦東開發開放30周年、自貿區建設、政務服務一網通辦等情況。圖／中國政府網
大陸國務院總理李克強21日到上海浦東新區參訪，了解浦東開發開放30周年、自貿區建設、政務服務一網通辦等情況。圖／中國政府網

中國政府網22日發布，大陸國務院總理李克強21日到上海浦東新區參訪，了解浦東開發開放30周年、自貿區建設、政務服務一網通辦等情況。李克強稱，新設立的自貿區臨港新片區，是一隻正在起飛的「金鳳凰」。

發布稱，上海自貿區肩負著為大陸全國深化改革擴大開放探索新途徑積累新經驗的使命，目前正在研究4.0版改革方案，希望官方能在法律法規政策層面給予更大支持。

李克強說，上海是長江經濟帶的龍頭，經濟社會發展走在大陸前列。浦東開發開放30年的變化令世人震撼。上海自貿區建設全大陸起步最早，年年都有進步，是大陸標竿。新設立的自貿區臨港新片區，是一隻正在起飛的「金鳳凰」。大陸國家層面會全力支持上海自貿區更大力度的改革開放，相關部門要全力對接支持。

上海創造的政務服務「一網通辦」是「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革的重要內容，已經成為上海的一張金色名片。改革開放需要先行先試、敢闖敢試，希望上海以更大力度、更高水平，在新的起點上繼續為大陸全國提供經驗。

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