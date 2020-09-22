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陸資8月來台投資 增269%
投審會昨（21）日公布統計數據顯示，8月陸資來台投資額終止連兩月下滑，大增269%。今年前八月，陸資來台投資額年增54.2%，台資赴陸投資額年增49.5%。
陸資來台投資方面，今年前八月，陸資來台投資件數為71件，年減21.9%，投資額1億1,830萬美元（約新台幣35.4億元），年增54.2%。8月，陸資投資件數為六件，與去年持平，投資額6,014萬7,000美元，年增269%。
投審會表示，投資額成長主因為8月核准較大投資案件包括香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司、陸資投資人荷蘭商NEXPERIA B.V.以680萬美元增資安世半導體股份有限公司所致。
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