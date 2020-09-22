鵬鼎市值5,600億 居兩岸PCB廠冠軍

全球PCB龍頭臻鼎子公司鵬鼎掛牌A股已滿兩周年，昨（21）日收盤市值折合新台幣約5,600億元，稱霸兩岸PCB廠商。臻鼎兼鵬鼎董事長沈慶芳感謝股東支持與信心，公司目標穩固世界第一地位，以一站購足策略，持續強化發展體質。

臻鼎的子公司鵬鼎控股是在9月18日於A股掛牌，上周已在大陸深交所上市兩周年，董事長沈慶芳特別感謝股東的信任與各位董監事的支持與鼓勵，以及團隊的共識與努力不懈，也是當年利用高PE的大陸資本巿場取得資金將餅做大，才有今天的成果。

鵬鼎上周五股價也創歷史新高，市值達人民幣1,330億元（約新台幣5,720億元）。昨日股價也維持高檔，雖受A股拖累收跌1.39%，但終場以每股56.75元作收，市值人民幣1,312億元（約新台幣5,605.8億元），仍稱霸兩岸PCB同業。

鵬鼎也持續配合母公司臻鼎的國際化策略，積極推動多項投資案，預計擴大大陸淮安超薄線路板專案投資以及台灣高雄軟板專案的一期投資計畫，高雄專案投資一期規畫破百億元。

按照計畫，鵬鼎大陸淮安投資計畫為去年計畫延續，鵬鼎新增投資金額為人民幣6.56億元（新台幣28億元），而高雄專案則是第一期人民幣27.39億元（新台幣117億元），合計兩筆投資人民幣33.95億元（新台幣145億元）。

鵬鼎也積極在兩岸以外持續投資布局。鵬鼎控股（深圳）股份有限公司今年第2季也增資旗下子公司Avary Technology（India） Private Ltd交易金額人民幣3.5億元，屬於布局印度模組組裝產線的長期股權投資，促使整體臻鼎集團旗下印度公司資本額提升至人民幣4.5億元（新台幣18.8億元）。

鵬鼎也公告說明稱，此次增加印度子公司投資額主要為加速公司國際化布局，搶占印度市場先機所需，擬進一步擴大印度模組組裝生產線產能。