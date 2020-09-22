特派員在現場／A股潛力 磁吸台商

今年9月，A股上市公司數量已經衝破4,010家。而今年正是上海證券交易所開市30周年，9月中，上海市政府舉辦在滬台胞「秋遊」，去看看中國從計畫經濟走向資本化的發跡地。

1990年12月上海證券交易所在浦江飯店內開業，這也是中國第一個證券交易所，只有八家公司，人稱「老八股」。30年後的今天，中國資本市場從「老八股」到4,000家上市公司，總市值從人民幣23.8億元到人民幣70兆元，增長3萬倍，成為全球第二大市場。

台商當然最關切台資企業如何插旗大陸資本市場，據大陸證監會統計，2019年以前大陸批准主板上市的台資企業剛好30家，今年新冠肺炎疫情出現以來，再批准七家台資企業在大陸上市。

什麼時候能達到50家？大陸國台辦經濟局局長張世宏20日在廈門舉行的第12屆海峽論壇，促進台資企業資本市場發展分論壇上透露，「我覺得很快了，到有100家的時候，大陸資本市場裡就有可能形成台資的板塊。」

張世宏指出，台資企業最大的特點是做實體經濟，技術含量高，經營理念好，更多的台資企業進入大陸資本市場，將有助於改善大陸資本市場的品質。

國台辦也再次掛保證，強調「台資企業在大陸A股上市沒有任何政策障礙」。

今年7月底在上海證券交易所敲鑼上市，正式登陸A股，成為2020年首家在大陸上市的台資企業的廈門台商─建霖健康家居總裁陳岱樺透露，之所以在A股上市，就是想透過大陸資本市場籌資，建立更好的公眾形象及市場知名度，降低融資及經營成本，進一步擴大生產規模及永續經營。

他的看法也反映了台商普遍看好大陸資本市場會更上一層樓。據興業證券策略研究中心評估，A股上市公司數量必然還要增加，上市公司總量未來十年內有望達到1萬家，A股總市值有望達到人民幣200兆元。