螞蟻集團IPO 要募1兆元

阿里巴巴旗下螞蟻集團中港兩地上市進入倒數，彭博引述知情人士透露，經評估早期投資者意向，螞蟻集團擬將集資額由原來的300億美元，上調到350億美元（約新台幣1兆元），有望創下全球上市交易規模最高的紀錄。

消息人士稱，螞蟻提高IPO目標，是基於其公司估值從之前的2,250億美元提高到約2,500億美元，將超過高盛集團和摩根士丹利的總和。

根據彭博匯編數據，上市募資額350億美元，意味著將成為全球最大的IPO，超過沙烏地阿美公司創紀錄的294億美元的總銷售額。

螞蟻在大陸科創板上市案日前已獲上交所審核通過。螞蟻尋求最快本周通過港交所上市聆訊，若順利通過上市聆訊，將於9月28日的當周進行上市前推介，預計在大陸十一長假後招股，10月底掛牌。

螞蟻招股書顯示，此次募集資金將主要用於三個方向：支持創新和科技投入、助力數位經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。

螞蟻已選擇中金公司、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利安排香港IPO事宜。集團2019年全年營收人民幣1,206億元，今年上半年營收人民幣725億元，獲利人民幣211億元，獲利已超越2019年全年的人民幣169.5億元。

螞蟻集團起步於支付應用程式支付寶，如今大部分收入來自提供快速消費貸款，推動大陸消費支出的成長。除了為金融業提供信用評分和技術服務以外，它還經營保險業務以及貨幣市場基金。

螞蟻集團2019年營收人民幣1,206.1億元；六成營收來自數位金融科技服務；支付寶年活躍用戶超過10億，連接商家數超過8,000萬家；過去一年支付交易規模為人民幣118兆元；上市後員工持股占股不低於40%。

此外，阿里巴巴創辦人馬雲個人持股螞蟻比率不超過8.8%，他還宣布，捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當於螞蟻發行後總股本的2%。