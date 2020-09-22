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陽澄湖大閘蟹開捕 售價恐漲

聯合報 / 大新聞中心／綜合報導
捕蟹忙 江蘇蘇州陽澄湖大閘蟹昨天開捕，技術熟練的工人正在將螃蟹放入箱子。（中新社）
捕蟹忙 江蘇蘇州陽澄湖大閘蟹昨天開捕，技術熟練的工人正在將螃蟹放入箱子。（中新社）

生態美 以盛產大閘蟹而聞名的蘇州陽澄湖，繪就了一幅百姓富、生態美的畫卷。（中新社）
生態美 以盛產大閘蟹而聞名的蘇州陽澄湖，繪就了一幅百姓富、生態美的畫卷。（中新社）
「嘩啦」一聲，一隻沉甸甸的蟹籠破水而出。籠裡，青背、白肚、金爪、黃毛的大閘蟹張牙舞爪。21日，陽澄湖大閘蟹正式開捕。

中新社報導，陽澄湖是最為知名的大閘蟹產地，有著「一蟹上桌百味淡」的美譽。今年，「陽澄湖大閘蟹」獲得中國農業農村部頒發的農產品地理標誌，升格為「國字號」農產品。然而，受新冠肺炎疫情影響，今年能否如願吃到陽澄湖大閘蟹，令不少食客心生憂慮。　　

據蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會統計，今年全年，陽澄湖大閘蟹的預計產量在10260噸左右，其中圍網養殖區產量1500噸左右，沿湖周邊高標準池塘養殖產量8760噸左右。產量和質量相比去年均有提升。估計供應中秋國慶「雙節」的大閘蟹數量將比去年增加20%左右，價格相較往年有小幅上漲。　　

在蘇州市陽澄湖現代農業產業園裡，綁蟹工正以6秒一隻的速度將大閘蟹捆綁好，然後稱重、裝箱，發往各地。據產業園營銷總監吳陽介紹，年初新冠肺炎疫情暴發時，正值大閘蟹投苗的時期，蟹農採用了全程無接觸式的投苗方式。　　

疫情的特殊環境也導致了網售大閘蟹和蟹券的熱銷。「今年卡券預售的數量超出我們的預期。幾千萬隻還在水裡的螃蟹，已在平台上被預定到未來的餐桌上」。阿里巴巴集團天貓事業部食品生鮮行業商家運營總監李好說。　

便利連鎖店品牌便利蜂統計了其位於華北、華東、華南的近1500家門店中的蟹券銷售情況。公司執行董事薛恩遠表示，今年公眾最傾向於購買4兩的公蟹和3兩的母蟹。早在9月初，華東地區的消費者在蟹券的消費上就處於領跑地位。隨著開捕季到來，截至21日14時，上海一地銷量日環比增長就達5%。此外，蟹券在北京、天津兩地的銷量同樣可觀。

此外，今年蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新開發了陽澄湖大閘蟹的防偽系統，紅色代表湖區，綠色代表池塘養殖區。

大閘蟹 新冠肺炎 疫情

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