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浙江自貿區擴區 拓展5大功能

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院21日發佈「關於印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案的通知」，提出賦予浙江自貿試驗區更大改革自主權，其功能定位從原先的聚焦油氣全產業鏈建設向五大功能拓展，致力於打造以油氣為核心的大宗商品資源配置基地、新型國際貿易中心、國際航運和物流樞紐、數字經濟發展示範區和先進製造業集聚區。　　

中新社報導，該方案提出對標國際先進規則，加大浙江自貿試驗區開放力度，開展規則、規制、管理、標準等制度型開放。

浙江自貿試驗區在已有基礎上新增119.5平方公里擴展區域，涵蓋寧波片區46平方公里，杭州片區37.51平方公里，金義片區35.99平方公里。　　

其中寧波片區建設鏈接內外、多式聯運、輻射力強、成鏈集群的國際航運樞紐，打造具有國際影響力的油氣資源配置中心、智能製造高質量發展示範區等；杭州片區打造全國領先的新一代人工智能創新發展試驗區、國家金融科技創新發展試驗區和全球一流的跨境電商示範中心，建設數字經濟高質量發展示範區；金義片區打造世界「小商品之都」，建設成國際小商品自由貿易中心、一帶一路開放合作重要平台等。　　

如在打造數字經濟發展示範區方面，方案具體提出加大以自主深度算法、超強低耗算力和高速廣域網絡為代表的新一代數字基礎設施建設，支持佈局IPv6、衛星互聯網、6G試驗床等網絡基礎設施，全面拓展數字產業化、產業數字化、數字生活新服務。

方案提出到2025年，浙江自貿試驗區基本建立以投資貿易自由化便利化為核心的制度體系，營商環境度位居中國前列，成為引領開放型經濟高質量發展的先行區和增長極。到2035年，浙江自貿試驗區將實現更高水平的投資貿易自由化，新型國際貿易中心全面建成，成為原始創新高端製造的重要策源地、推動國際經濟交往的新高地。

自貿試驗區 自由貿易

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