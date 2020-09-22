重慶科學城 5項一體化發展

西部（重慶）科學城建設藍圖日前正式公布。西部（重慶）科學城，顧名思義，就是科學與城市的融合體，是產、學、研、商、居一體化發展的現代化新城。

中新社報導，重慶市長唐良智日前在西部（重慶）科學城新聞發布會上表示，西部（重慶）科學城以綜合性科學研究為引領，以技術創新為重點，以產業生成為關鍵，以驅動發展為目的，以優美環境為支撐，致力於打造城市創新發展的「智核」和人們嚮往的宜居家園。

西部（重慶）科學城位於重慶中心城區西部槽谷，涉及北碚、沙坪壩、九龍坡、江津、璧山5個區。區域內有國家自主創新示範區、自貿試驗區、國家級高新區、西永綜保區等多塊「金字招牌」，匯集了重慶大學等本專科院校28所、重慶市級以上研發平台169個、西永微電園等產業園區14個。

對此布局，唐良智說：「這是重慶壩子最大、地勢最平、施展空間最好的區域」。對於西部（重慶）科學城的未來，他稱，西部（重慶）科學城堅持以「科學之城、創新高地」為總體定位，建設具有影響力的科技創新中心核心區，引領區域創新發展的綜合性國家科學中心，推動成渝地區雙城經濟圈建設的高質量發展新引擎，鏈接全球創新網絡的改革開放先行區，人與自然和諧共生的高品質生活宜居區。

他說，西部（重慶）科學城是面向未來科技、未來產業、未來生活的未來之城，是鼓勵創新、開放包容、追逐夢想的夢想之城。科學城將建設成現代化城市樣板，與內陸首個國家級開發開放新區兩江新區雙輪驅動，與東部槽谷兩翼齊飛，共同提升重慶中心城區發展能級。

唐良智稱，要強化西部（重慶）科學城創新引領功能，通過創新政策跨區域協同、創新要素跨區域流動、產業鏈跨區域聯動，帶動各類產業園區創新轉型升級，推動「一區兩群」全域創新、協同發展。同時，西部（重慶）科學城還要為成渝地區雙城經濟圈建設賦能，以「一城多園」模式推動成渝地區合作共建西部科學城，加快形成平台共建、資源共享、項目共促、政策互通、成果共享的區域協同創新體系，合力打造具有大陸全國影響力的科技創新中心。