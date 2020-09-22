西門子交通5G中心 落戶重慶

西門子交通公司在中國大陸第一個智能交通5G能力中心日前簽約落戶重慶市兩江新區，其大中華區首席執行官莫德在簽約活動上表示，他們認為5G在中國的發展將領先全球，因此考慮在中國緊隨腳步發展5G相關技術。

中新社報導，西門子交通公司是西門子股份公司全資控股的獨立運營公司，在智能網聯、無人駕駛技術方面經驗豐富。根據協議，5G中心將在智能網聯、5G、自動駕駛、交通仿真、邊緣計算、智慧城市、人工智能、大數據和綠色節能城市發展等領域開展深入研究。

莫德說，他們希望在重慶站穩腳跟，然後放眼中國乃至全球。在德國總部以外的地方建設這樣一個中心，對西門子交通來說是非常重大的決策，這也是植根中國、植根重慶的象徵。5G、車聯網、智能網聯都是當下熱點，並在中國發展得越來越迅速。西門子希望在中國大力發展相關業務及產業，希望與重慶當地更多的合作夥伴共同打造車聯網及智能網聯的生態。

作為中國內陸首個國家級開發開放新區，重慶兩江新區正深入實施以大數據智能化為引領的創新驅動發展戰略行動計畫。兩江新區處於一帶一路建設和長江經濟帶重要聯接點上，已建成「水鐵公空」多式聯運體系，形成汽車、電子信息等現代產業集群，智能網聯、自動駕駛等應用場景豐富，市場潛力巨大。智能交通5G能力中心將助力當地完善智能網聯先導區規劃和建設，構建智慧城市產業鏈和生態圈。