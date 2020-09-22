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南昌昌北機場 國際貨站啟用
南昌昌北國際機場新國際貨站日前已建成投運。貨站啟用後，將助推南昌中部地區重要空港物流中心、長江經濟帶重要航空樞紐、一帶一路重要航空貨運基地和智慧空港建設。
中新社報導，南昌昌北國際機場新國際貨站於2019年3月19日動工，總占地面積7.9萬平方米，總建築面積為3.6萬平方米，總投資概算3.4億元人民幣，設計年保障吞吐量20萬噸。該貨站是一個兼具航空口岸服務、保障國際（地區）普物、快件/郵件、生鮮品貨物進出港功能的綜合型國際貨站。
目前，南昌昌北國際機場已開通2條國際（地區）全貨運定班航線。其中，中國國際貨運航空開通南昌至比利時列日每周3班（B-747貨機），俄羅斯空橋貨運航空開通南昌至比利時列日每周6班（B-747貨機），美國阿特拉斯航空開通南昌至美國洛杉磯每周3班（B-747貨機）。
截至9月15日，南昌機場完成貨郵吞吐量11.52萬噸，同比增長57%，其中國際（地區）貨量完成4.65萬噸，同比增長512.54%，增速位列全國千萬級機場首位。
新投入運行的南昌機場國際貨運場站系統實現與電子口岸中心、海關卡口及國際貿易「單一窗口」系統無縫對接，具備國際（地區）進出口貨物的無紙化放行及一體化通關功能，通關效率大幅提升。
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