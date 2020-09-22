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台資企業 登陸上市成新趨勢

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
海峽論壇分論壇之一的促進台資企業資本市場發展論壇20日在廈門舉行。（中新社）
海峽論壇分論壇之一的促進台資企業資本市場發展論壇20日在廈門舉行。（中新社）

促進台資企業資本市場發展論壇20日下午在廈門舉行。大陸國台辦經濟局局長張世宏會上表示，2019年以前，大陸批准上市的台資企業30家。今年新冠肺炎疫情出現以來，中國證監會批准了7家台資企業在大陸上市，還有更多企業正在進行審理，這是兩岸經貿關係發展的必然成果。

中新社報導，張世宏認為，台資企業最大的特點是做實體經濟，技術含量高，經營理念好，更多的台資企業進入大陸資本市場將有助於改善大陸資本市場的質量，台資企業在大陸A股上市沒有任何政策障礙。

深圳證券交易所上市推廣部總監陳峰指出，推進創業板改革並試點註册制，將為優秀台資企業在A股市場上市發展帶來新機遇。在兩岸經濟合作不斷深化的歷史趨勢下，台資企業正加速擁抱大陸資本市場。

兩岸首家合資綜合類證券公司—廈門金圓統一證券日前獲中國證監會頒發「經營許可證」，可以開展的業務包括證券經濟、證券自營及證券承銷和保薦。廈門金圓統一證券董事長薛荷認為，資本市場的開放和改革一直備受兩岸同胞關注，近期深交所創業板註册制試點正式實施，是深化資本市場改革、發揮資本市場功能、推動經濟高質量發展的重要探索，結合惠台政策舉措，將會為台資、台企、台胞參與資本市場帶來前所未有的機遇。

薛荷表示，金圓統一證券在服務區域內企業的同時，將為在大陸地區深耕發展的台企台胞提供深度綜合金融服務，成為領先的台胞台企綜合金融服務平台。

主打健康家居的廈門建霖健康家居股份有限公司今年7月底在上海證券交易所敲鑼上市，正式登陸A股，成為2020年首家在大陸上市的台資企業。該公司總裁陳岱樺指出，通過資本市場進行籌資，建立更好的公眾形象及市場知名度，降低了融資及經營成本，進一步擴大生產規模及永續經營，更好地分享大陸發展機遇。

大陸全國台企聯會長李政宏致辭表示，越來越多的台資企業登陸或者計畫登陸大陸資本市場，台資企業在大陸資本市場上市正成為新趨勢。他建議，台企要抓住大陸資本市場快速發展的機遇，以大陸龐大的市場為後盾，緊扣大陸國內大循環、國內國際雙循環的商機，加快企業的轉型升級，實現更大更好的發展。

資本市場 實體經濟 廈門

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