汕頭華僑試驗區 打造大數據基地

汕頭華僑經濟文化合作試驗區（下稱，華僑試驗區）管委會與中國移動通信集團廣東有限公司汕頭分公司、上海電氣輸配電集團，日前簽訂戰略合作框架協議，一批新一代信息技術產業項目落戶華僑試驗區。

中新社報導，各方將在六大領域開展深入合作：推進以AI算力中心為主的綠色能源合作數據中心建設、推進華南人工智能實驗室建設、開展「前店後廠」經濟合作模式、搭建5G+數字科技產業基地、共建5G+智慧教育合作聯盟、開展基於「5G+AI+雲」的智慧城市應用示範實踐等。

項目將打造大陸共享的「清潔能源大數據產業示範基地」、大陸國內一流的「戰略災備中心」、「雲計算大數據消費中心」，承接廣東省、輻射中國內地、貫通東南亞的數據產業集聚區，加速汕頭打造數字特區，為推動經濟加快實現高質量發展注入強大動力。

其中，華僑試驗區的華南人工智能研究院落地，將推進5G+AI的創新項目落地，促進華僑試驗區成為華南區域的人工智能產業和人才聚集高地。

期間，華為與汕頭移動FTTR全光Wi-Fi全球商用首發也同時啟動，這標誌著全球首個FTTR全光Wi-Fi應用在汕頭商用落地推廣，實現了傳輸信號從普通的光纖入戶延伸到光纖入房的跨越，將最大可能保障在線教育、居家辦公和家庭娛樂等新業務的應用體驗，促進汕頭產業高質量發展。