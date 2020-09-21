螞蟻募資額將增至350億美元 有望創全球IPO新高

阿里巴巴旗下螞蟻集團中港兩地上市進入倒數，彭博引述知情人士透露，經評估早期投資者意向，螞蟻集團擬將集資額由原來的至少300億美元，上調到至少350億美元，有望創下全球上市交易規模最高的紀錄。

消息人士稱，螞蟻提高IPO目標，是基於其估值從之前的2250億美元提高到約2500億美元，將超過高盛集團和摩根士丹利的總和。

根據彭博匯編數據，上市募資額350億美元，意味著將成為全球最大的IPO，超過沙烏地阿美公司創紀錄的294億美元的總銷售額。

螞蟻在大陸科創板上市已獲上交所通過。螞蟻尋求最快本周通過港交所上市聆訊，若順利通過上市聆訊，將於9月28日的一周進行上市前推介，預計在大陸十一長假後招股，10月底掛牌。

螞蟻已選擇中金公司、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利安排香港IPO事宜。集團2019年全年營收人民幣1,206億元，今年上半年營收人民幣725億元，獲利人民幣211億元。

螞蟻集團起步於支付應用程序支付寶，如今大部分收入來自提供快速消費貸款，從而推動大陸消費支出的成長。除了為金融業提供信用評分和技術服務外，它還經營保險業務和貨幣市場基金。