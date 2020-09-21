A股量縮下跌 滬指失守60日線

A股21日開高走低，再度縮量，北上資金（外資）大幅淨流出，上證綜指今收跌0.63%，報3316.94點，滬指最終失守60日均線。

澎湃新聞報導，在國聯證券收購國金證券利多背景下，多檔券商股上揚，但尾聲漲幅回吐。軍工股雖受消息的影響逆勢走高，但銀行、保險等權重股的低迷，導致股指震盪走低，滬指最終失守60日均線。

21日收盤，上證綜指跌0.63%，收3,316.94點；科創50指數跌0.44%，收1,397.75點；深證成指跌0.72%，收1,3149.5點；創業板指1.03%，收2,569.22點。

A股成交總額人民幣7,551億元，較前一交易日的人民幣8,357億元，減少人民幣806億元。其中，滬市成交人民幣2,877億元，比上一交易日減少人民幣493億元，深市成交人民幣4,674億元。

滬深兩市共43檔股票漲幅在9%以上，七檔股票跌幅在9%以上。

北向資金21日合計淨流出人民幣64.96億元。其中，滬股通淨流出人民幣32.42億元，深股通淨流出人民幣32.54億元。