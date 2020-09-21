波音擬在廣州、新加坡增設改裝生產線

美國波音公司20日宣布，獲得來自一家未公布分身客戶的兩架737-800波音改裝貨機（BCF）確認訂單；同時為滿足強勁的市場需求，公司將在廣州和新加坡增設改裝貨機生產線。

信報財經報導，波音2016年在上海啟動737-800BCF項目，目前在上海波音航空改裝維修工程公司、山東太古飛機工程公司和廣州飛機工程公司(GAMECO)設有3個改裝中心。迄今該項目已經獲得134架確認訂單和承諾訂單，並向全球四大洲10多家用戶交付了36架飛機。GAMECO增設的第二條737-800BCF生產線預計於明年初投入運營。

此外，波音還將在新加坡的新科工程公司開設第二條767-300BCF寬體改裝貨機生產線，預計於今年稍後時間投入運營。

據了解，波音737-800BCF基於新一代737客機，該機型主要用於在境內航線或短途航線上運載快遞貨物，其業載能力可達23.9噸，並可飛行遠達2,000海哩。