聽新聞
test
0:00 / 0:00
波音擬在廣州、新加坡增設改裝生產線
美國波音公司20日宣布，獲得來自一家未公布分身客戶的兩架737-800波音改裝貨機（BCF）確認訂單；同時為滿足強勁的市場需求，公司將在廣州和新加坡增設改裝貨機生產線。
信報財經報導，波音2016年在上海啟動737-800BCF項目，目前在上海波音航空改裝維修工程公司、山東太古飛機工程公司和廣州飛機工程公司(GAMECO)設有3個改裝中心。迄今該項目已經獲得134架確認訂單和承諾訂單，並向全球四大洲10多家用戶交付了36架飛機。GAMECO增設的第二條737-800BCF生產線預計於明年初投入運營。
此外，波音還將在新加坡的新科工程公司開設第二條767-300BCF寬體改裝貨機生產線，預計於今年稍後時間投入運營。
據了解，波音737-800BCF基於新一代737客機，該機型主要用於在境內航線或短途航線上運載快遞貨物，其業載能力可達23.9噸，並可飛行遠達2,000海哩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言