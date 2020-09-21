陸新設三自貿區 加速金融開放布局未來產業

大陸國務院近日印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案，以及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案，四個方案涉及深化金融開放、推動產業優化升級、加速資源配置和整合等多方面，彰顯在經濟全球化遭遇逆流的背景下，大陸進一步改革開放的決心。

路透引述中國政府網21日刊登通知指出，在深化金融領域開放創新方面，北京自貿區將開展本外幣一體化試點，允許區內銀行為境外機構人民幣銀行結算帳戶發放境外人民幣貸款，創新企業外債管理方式，逐步實現中關村國家自主創新示範區非金融企業外債項下完全可兌換。

同時，支持中國人民銀行（大陸央行）數位貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數位貨幣試驗區和數字金融體系，依託人民銀行貿易金融區塊鏈平台，形成貿易金融區塊鏈標準體系；建設金融科技應用場景試驗區，建立應用場景發布機制。

北京自貿區還將對標國際先進水準，探索符合國情的數位貿易發展規則，加強跨境數據保護規制合作，促進數位證書和電子簽名的國際互認。

湖南自貿區將開展外商投資股權投資企業合格境外有限合夥人（QFLP）試點；探索開展境內人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務；支持個人本外幣兌換特許業務試點穩妥開展；支持設立中非跨境人民幣中心，推進跨境人民幣業務政策在對非跨境貿易、清算結算、投融資等領域落地。

安徽自貿區則支持超前布局量子計算與量子通信、生物製造、先進核能等未來產業；支持量子資訊、類腦晶片、下一代人工智慧等新技術的研發應用；重點發展第三代半導體、金屬錸等前沿材料產業，培育發展石墨烯產業，推動科技成果轉化與典型應用。

同時，促進雲計算、大數據、互聯網、AI、5G與實體經濟、製造業的系列化融合應用；大力推動數位商務新模式、新型態發展，探索建立反向定制（C2M）產業基地，鼓勵先進製造業與現代服務業深度融合。

此外，要加快推進標靶藥物、基因檢測等研發產業化，支持開展高端醫學影像設備、超導質子放射性治療設備、植入介入產品、體外診斷等關鍵共性技術研發。

浙江自貿區探索開展境內貿易融資資產轉讓業務和不良資產對外轉讓業務；開展包括油品等大宗商品在內的更高水準貿易投資便利化試點；打造以油氣為核心的大宗商品全球資源配置基地，聚焦能源和糧食安全，研究建立能源等大宗商品政府儲備和企業儲備相結合的政策保障體系。

方案稱，支持開展原油、汽油、液化氣等儲備業務，以油氣、化工品等為重點，積極開展原油、汽油、液化氣等儲備業務，建設化工品國際貿易中心和分撥中心，打造成為國家級油氣儲備基地。同時，允許液化天然氣（LNG）作為國際航行船舶燃料享受保稅政策；構建長三角港口群跨港區供油體系，合力打造東北亞燃料油加注中心。

方案並指出，建設進口糧食保稅儲存中轉基地，支持以大豆為突破口，創新糧食進口檢疫審批制度，允許對非關稅配額糧食以港口存放方式辦理檢驗檢疫審批，進口後再確定加工場所（具有活性的轉基因農產品除外）。

以「一帶一路」沿線國家和地區為重點，整合海外倉、結算等全球供應鏈服務體系，建設面向全球的供應鏈易貨交易服務平台。