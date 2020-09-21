聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年前8月台資赴陸投資額年增近50%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年前八月，陸資來台投資額年增54.2%，台資赴陸投資額年增49.5%。投審會
今年前八月，陸資來台投資額年增54.2%，台資赴陸投資額年增49.5%。投審會

投審會今（21）日公布統計數據，今年前八月，陸資來台投資額年增54.2%，台資赴陸投資額年增49.5%。8月，陸資來台投資額終止連兩月下滑，大增269%。

陸資來台投資方面，今年前八月，陸資來台投資件數為71件，年減21.9%，投資額1億1,830萬美元（約新台幣35.4億元），年增54.2%。8月，陸資投資件數為6件，與去年持平，投資額6,014萬7,000美元，年增269%。

投審會表示，投資額成長主因為8月核准較大投資案件包括香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司、陸資投資人荷蘭商NEXPERIA B.V.以680萬美元增資安世半導體股份有限公司所致。

2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資投資件數為1,442件，投資額24億327萬美元。以業別來看，前三名分別為批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。

對大陸投資方面，今年前八月台資對陸投資件數為316件，年減20.4%；投資額38億6,379萬美元（約新台幣1,159億元），年增49.5%。8月，對大陸投資件數為29件，年減49%，投資額3億2,394萬美元，年增26%。

投審會表示，去年前八月核准投資額為自2003年以來同期最低，基期較低之故，另今年前八月核准較大投資案包含國喬石油化學股份有限公司以3.76億多美元，在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元，間接增資大陸地區投資事業達富電腦(常熟)有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司以2億美元間接增資大陸地區投資事業納智捷（杭州）汽車銷售有限公司等。

僑外持續投資離岸風電，今年前八月投資額為57億1661萬美元，突破50億美元大關，不過，因去年8月核准荷商增資美光金額創歷年新高，拉高比較基期，所以今年1至8月呈現年減12.29%。

投審會表示，今年8月核准僑外投資金額達13億1357萬美元，其中包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以約新台幣170億元增資大彰化東南控股股份有限公司、澳洲商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED等以約新台幣62億元增資海能國際投資股份有限公司，並轉增資海能風力發電股份有限公司等較大投資案，為歷年8月單月核准金額第三高。

半導體 香港

延伸閱讀

僑外續投資風電 前8月金額突破50億美元

大數字／適度管制陸資 專家提三大建言

大數字／陸資來台投資 有望回升

中美關係緊張升級 投資額降至9年最低

相關新聞

陽澄湖大閘蟹開捕 售價恐漲

「嘩啦」一聲，一隻沉甸甸的蟹籠破水而出。籠裡，青背、白肚、金爪、黃毛的大閘蟹張牙舞爪。21日，陽澄湖大閘蟹正式開捕。

台資企業 登陸上市成新趨勢

促進台資企業資本市場發展論壇20日下午在廈門舉行。大陸國台辦經濟局局長張世宏會上表示，2019年以前，大陸批准上市的台資...

西門子交通5G中心 落戶重慶

西門子交通公司在中國大陸第一個智能交通5G能力中心日前簽約落戶重慶市兩江新區，其大中華區首席執行官莫德在簽約活動上表示，...

重慶科學城 5項一體化發展

西部（重慶）科學城建設藍圖日前正式公布。西部（重慶）科學城，顧名思義，就是科學與城市的融合體，是產、學、研、商、居一體化...

浙江自貿區擴區 拓展5大功能

大陸國務院21日發佈「關於印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案的通知」，提出賦予浙...

汕頭華僑試驗區 打造大數據基地

汕頭華僑經濟文化合作試驗區（下稱，華僑試驗區）管委會與中國移動通信集團廣東有限公司汕頭分公司、上海電氣輸配電集團，日前簽...

南昌昌北機場 國際貨站啟用

南昌昌北國際機場新國際貨站日前已建成投運。貨站啟用後，將助推南昌中部地區重要空港物流中心、長江經濟帶重要航空樞紐、一帶一...

陸新增三自貿區 拚金融創新

大陸國務院昨（21）日批准新增北京、湖南、安徽等三個自由貿易試驗區，並將浙江自貿區擴大區域範圍，涉及加速金融開放、推動產...

LPR連五月不動 防資金套利

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心昨（21）日公布，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85%，5年期以上LPR為...

京東數科加入數位幣研發

中國人民銀行數位貨幣研究所將在北京自貿區設立金融科技中心，該所近日與京東數科達成戰略合作，雙方將以數位人民幣項目為基礎，...

螞蟻募資額將增至350億美元 有望創全球IPO新高

阿里巴巴旗下螞蟻集團中港兩地上市進入倒數，彭博引述知情人士透露，經評估早期投資者意向，螞蟻集團擬將集資額由原來的至少30...

數位人幣錢包生態建設 人行攜手京東數科

北京商報21日報導，大陸央行數位貨幣研究所近日與京東數科正式達成戰略合作，雙方將以數位人民幣項目為基礎，共同推動移動基礎...

熱門新聞

女孩上大學竟有35個「爸爸」來送行 暖心真相曝光惹哭眾人

台籍總監被指發布仇中言論 大陸瑞幸咖啡：停職

共機連日擾台 陸外交部：不存在海峽中線

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。