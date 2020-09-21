今年前8月台資赴陸投資額年增近50%

投審會今（21）日公布統計數據，今年前八月，陸資來台投資額年增54.2%，台資赴陸投資額年增49.5%。8月，陸資來台投資額終止連兩月下滑，大增269%。

陸資來台投資方面，今年前八月，陸資來台投資件數為71件，年減21.9%，投資額1億1,830萬美元（約新台幣35.4億元），年增54.2%。8月，陸資投資件數為6件，與去年持平，投資額6,014萬7,000美元，年增269%。

投審會表示，投資額成長主因為8月核准較大投資案件包括香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司、陸資投資人荷蘭商NEXPERIA B.V.以680萬美元增資安世半導體股份有限公司所致。

2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資投資件數為1,442件，投資額24億327萬美元。以業別來看，前三名分別為批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。

對大陸投資方面，今年前八月台資對陸投資件數為316件，年減20.4%；投資額38億6,379萬美元（約新台幣1,159億元），年增49.5%。8月，對大陸投資件數為29件，年減49%，投資額3億2,394萬美元，年增26%。

投審會表示，去年前八月核准投資額為自2003年以來同期最低，基期較低之故，另今年前八月核准較大投資案包含國喬石油化學股份有限公司以3.76億多美元，在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元，間接增資大陸地區投資事業達富電腦(常熟)有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司以2億美元間接增資大陸地區投資事業納智捷（杭州）汽車銷售有限公司等。

僑外持續投資離岸風電，今年前八月投資額為57億1661萬美元，突破50億美元大關，不過，因去年8月核准荷商增資美光金額創歷年新高，拉高比較基期，所以今年1至8月呈現年減12.29%。

投審會表示，今年8月核准僑外投資金額達13億1357萬美元，其中包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以約新台幣170億元增資大彰化東南控股股份有限公司、澳洲商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED等以約新台幣62億元增資海能國際投資股份有限公司，並轉增資海能風力發電股份有限公司等較大投資案，為歷年8月單月核准金額第三高。