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台籍總監被指發布仇中言論 大陸瑞幸咖啡：停職
大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡近日透過官方微博發布聲明：
「對於網友爆料中國台灣籍員工吳某某，於2016年在海外社交媒體上曾發布不當言論一事，瑞幸咖啡在獲悉後迅速調查，目前已對該員工進行停職處理。」
瑞幸咖啡還在聲明中明確表態：「瑞幸咖啡在國家統一的原則問題上立場堅定！就此事帶來的困擾，向社會各界真誠道歉。」
據澎湃新聞報導，據報上述聲明中提到的吳某某，即在瑞幸咖啡擔任研發總監的吳博元。其遭網友檢舉在2016年於臉書發表仇視大陸人言論。吳博元的臉書帳號目前已關閉。
此外，有網友在上述瑞幸咖啡的聲明下留言稱，停職，就是先看看風聲，避避風頭，等沒事了再繼續。對此，瑞幸咖啡回覆表示：「絕不可能！」
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