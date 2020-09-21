大陸LPR連5月按兵不動 分析：防範資金空轉套利

大陸央行授權全國銀行間同業拆借中心21日公布，1年期LPR（貸款市場報價利率）為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，均連續第五個月按兵不動。分析稱，支撐實體經濟復甦，並防範資金空轉套利或過量流動性進入房市。

新京報貝殼財經報導，「本期LPR保持不動符合預期。」中國民生銀行首席研究員溫彬說，近期隨著經濟逐漸企穩回升，市場利率明顯上升。為維護市場預期穩定，LPR保持不動，繼續對實體經濟復甦過程形成支撐，同時防範資金空轉套利或過量流動性進入房地產市場等領域。

事實上，今年5月前後貨幣寬鬆政策節奏放緩，原因之一包括打擊資金利率大幅下行而出現的空轉套利等現象。今年LPR兩次「降息」分別發生在2月和4月，集中在疫情初期，為給實體降成本，人行接連降準「降息」。

截至目前，1年期LPR今年內累計下行30個基點，5年期以上LPR累計下行15個基點。對個人而言，LPR降息能給房貸一族減負。由於多數房貸期限超過5年，參照5年期以上LPR，100萬貸款本金、30年等額本息的按揭貸款，年內兩次降息後月供累計可省約人民幣90元。

臨近季末，市場資金面偏緊。近期在壓降結構性存款、配合政府債券發行、季末考核時點來臨等多重因素共同作用下，銀行體系流動性壓力上升，6個月同業存單發行利率持續高於1年期MLF（中期借貸便利操作）利率，銀行間市場長期資金偏緊。

為緩解銀行「負債荒」，9月15日，人行開展人民幣6,000億元MLF，提前對沖17日到期的人民幣2,000億元MLF後，實現超額續做。一方面，本次續做MLF的價格並未調降，本期LPR報價下調的可能性降低。

此外，MLF的超額續做也說明人行傾向於通過MLF操作階段性向銀行體系補充中長期流動性，緩解銀行體系中長期流動性偏緊的壓力。